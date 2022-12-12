Ладовская Балка
Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года
№Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
526Село Ладовская балка.на ручье того же названия.2587032172966великороссыправославные и раскольникиЦерковь 1, народное штатное училище 1, хлеб. общест. магазинов 7, питейных домов 15, лавок 9. Ярмарка одна - 8 сентября.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88183Ладовская Балкасело45°38'41°25'L-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7630410101с Ладовская Балка#Н/Д