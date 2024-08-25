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Бондарев Фома Федорович

Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Бондарев Федор Иванович

Мать: Бондарева Татьяна Дмитриевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1864

Сын: Бондарев Василий Фомич

Мать ребёнка: Бондарева Гликерия Григорьевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.02.1875

Сын: Бондарев Федор Фомич

Мать ребёнка: Бондарева Гликерия Григорьевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бекетова (Бондарева) Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: Бондарева Гликерия Григорьевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1880
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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