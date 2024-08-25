Бондарев Фома Федорович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Бондарева Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.02.1875
Сын: Бондарев Федор Фомич
Мать ребёнка: Бондарева Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бекетова (Бондарева) Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: Бондарева Гликерия Григорьевна
Смерть
После 1880