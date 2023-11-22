Демагина (Григорьева) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демагина (Григорьева) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1904

Дата смерти

27.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904

Отец: Григорьев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1928

Сын: Демагин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Демагин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1930

Сын: Демагин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Демагин Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демагин Григорий Васильевич

Смерть
27.05.1992
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