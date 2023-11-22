Демагина (Григорьева) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1904
Дата смерти27.05.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904
Отец: Григорьев Семен
Рождение ребёнка
06.05.1928
Сын: Демагин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Демагин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1930
Сын: Демагин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Демагин Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1992