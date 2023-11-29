Григорьев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Григорий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Демагина (Григорьева) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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