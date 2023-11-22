Демагин Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демагин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1928

Сын: Демагин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Демагина Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
15.04.1930

Сын: Демагин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Демагина Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демагина Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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