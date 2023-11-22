Демагин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1928
Сын: Демагин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Демагина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
15.04.1930
Сын: Демагин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Демагина Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно