Лукьянов Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Лукьянова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Лукьянова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лукьянов Никита Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лукьянов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Лукьянова) Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лукьянов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лукьянов Ефрем Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Лукьянова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лукьянов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно