Лукьянов Василий Филиппович 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Василий Филиппович

Лукьянов Василий Филиппович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лукьянов Филипп Григорьевич

Мать: Лукьянова Татьяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Лукьянова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Лукьянова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Лукьянов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лукьянов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Лукьянова) Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лукьянов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лукьянов Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Лукьянова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.