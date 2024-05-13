Лукьянова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Лукьянова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Лукьянова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лукьянов Никита Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лукьянов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Лукьянова) Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лукьянов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лукьянов Ефрем Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Лукьянова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лукьянов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно