Лукьянова Наталья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Василий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Лукьянова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Лукьянова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Лукьянов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лукьянов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Лукьянова) Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лукьянов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лукьянов Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Лукьянова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Лукьянов Василий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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