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Лукьянова Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукьянов Ефрем Филиппович

Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Филипповна

Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лукьянов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Филипп Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1877
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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