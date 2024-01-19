Лукьянова Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лукьянов Ефрем Филиппович
Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Филипповна
Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич
Упоминание
26.04.1834
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лукьянов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Лукьянов Филипп Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1877