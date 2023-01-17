Лощилов Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Место жительства
Около 1914
Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Адрес до 1-й Мировой войны: д.Непотягово Вологодского уезда Вологодской губернии.
Военная служба
До 17.06.1917 ст.
Рядовой. 295-й пехотный Свирский полк.
Пропал без вести (военное)
18.06.1917 ст.
Потуторы, Тернопільська область
д. Потуторы.
Смерть
Неизвестно