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Лощилов Иван Павлович

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Место рождения

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Лощилов Павел Аполлонович

Мать: Лощилова Ольга Михайловна

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Около 1914
Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Адрес до 1-й Мировой войны: д.Непотягово Вологодского уезда Вологодской губернии.
Военная служба
До 17.06.1917 ст.
Рядовой. 295-й пехотный Свирский полк.
Пропал без вести (военное)
18.06.1917 ст.
Потуторы, Тернопільська область
д. Потуторы.
Смерть
Неизвестно
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