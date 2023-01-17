Лощилова (Швецова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Швецова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

10.01.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.10.1885 ст.

Муж: Лощилов Павел Аполлонович

Спасо-Преображенская Бруснишевская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.30, д. 95, л.109)
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Лощилов Иван Павлович

Отец ребёнка: Лощилов Павел Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.

Сын: Лощилов Василий Павлович

Отец ребёнка: Лощилов Павел Аполлонович

Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.01.1914 ст.
Кудрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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