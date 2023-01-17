Лощилова (Швецова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти10.01.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1885 ст.
Спасо-Преображенская Бруснишевская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.30, д. 95, л.109)
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Лощилов Павел Аполлонович
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Лощилов Павел Аполлонович
Смерть
10.01.1914 ст.