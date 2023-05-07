Мартынов Фрол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мартынов Дмитрий Фролович
деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мартынов Прокопий Фролович
деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Емельян Фролович
деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русинова Ольга Фроловна
деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно