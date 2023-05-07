Мартынов Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Фрол

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мартынов Игнат Фролович

Мать ребёнка: не указана

деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Мартынов Дмитрий Фролович

Мать ребёнка: не указана

деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мартынов Прокопий Фролович

Мать ребёнка: не указана

деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Емельян Фролович

Мать ребёнка: не указана

деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русинова Ольга Фроловна

Мать ребёнка: не указана

деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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