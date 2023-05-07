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Мартынов Игнат Фролович

Место рождения

деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

29.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Мартынов Фрол

Мать: не указана

деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мартынов Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина Серафима Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Козловский, Ошминская волость, Ветлужский уезд
Смерть
29.03.1942
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