Мартынов Игнат Фролович
Место рождениядеревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Дата рождения1898
Дата смерти29.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Мартынов Фрол
деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мартынов Павел Игнатьевич
деревня Козлы, Тоншаевский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демина Серафима Игнатьевна
Козловский, Ошминская волость, Ветлужский уезд
Смерть
29.03.1942