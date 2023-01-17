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Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

09.11.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Вяцкий Константин Емельянович

Мать: Степанида Ивановна

Смерть
09.11.1869 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Указан 5 лет От кори
Похороны
11.11.1869 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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