Сергей Константинович 04.07.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сергей Константинович

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 04.07.1864 ст., Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

умер 09.11.1869 ст., Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Отец
Вяцкий Константин Емельянов18.05.1842 ст. г.р.
Мать
Ефремова Степанида ИвановаС 1839 по 1841 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1864 ст.

Отец: Вяцкий Константин Емельянов

Мать: Ефремова Степанида Иванова

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Крещение
05.07.1864 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Смерть
09.11.1869 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Указан 5 лет От кори

Похороны
11.11.1869 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

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