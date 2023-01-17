Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти09.11.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Вяцкий Константин Емельянович
Мать: Степанида Ивановна
Смерть
09.11.1869 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Указан 5 лет От кори
Похороны
11.11.1869 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область