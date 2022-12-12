Вяцкий Константин Емельянович
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
Дата смерти20.11.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: Емельян Ефремович
Мать: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
18.10.1859
Жена: Степанида Ивановна
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Соловьёва Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1867 ст.
Дочь: Агрипина Константиновна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.
Дочь: Неонила Константиновна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ефремов Василий Константинович
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Ефремов Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Григорий Константинович
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Смерть
20.11.1891 ст.
Указан 56 лет От чахотки
Похороны
21.11.1891 ст.