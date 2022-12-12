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Вяцкий Константин Емельянович

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Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

20.11.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Емельян Ефремович

Мать: Евдокия Григорьевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1859

Жена: Степанида Ивановна

Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Соловьёва Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сергей Константинович

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1867 ст.

Дочь: Агрипина Константиновна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.

Дочь: Неонила Константиновна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ефремов Василий Константинович

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Ефремов Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Григорий Константинович

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.11.1891 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Указан 56 лет От чахотки
Похороны
21.11.1891 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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