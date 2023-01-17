Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
Дата смерти27.03.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: Иван Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1859
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.
Дочь: Соловьёва Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.
Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович
Рождение ребёнка
16.06.1867 ст.
Дочь: Агрипина Константиновна
Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович
Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.
Дочь: Неонила Константиновна
Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ефремов Василий Константинович
Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ефремов Григорий Константинович
Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович
Год вычеслил исходя из дат рождеия братьев и сестёр и самого раннего известного ребёнка.
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Ефремов Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович
Смерть
27.03.1910 ст.
Вдова. Указана 72 лет. От паралича.
Похороны
28.03.1910 ст.