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Степанида Ивановна

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Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

27.03.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Иван Семёнович

Мать: не указана

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1859

Муж: Вяцкий Константин Емельянович

Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.

Дочь: Соловьёва Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.

Сын: Сергей Константинович

Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1867 ст.

Дочь: Агрипина Константиновна

Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.

Дочь: Неонила Константиновна

Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ефремов Василий Константинович

Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ефремов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Год вычеслил исходя из дат рождеия братьев и сестёр и самого раннего известного ребёнка.
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Ефремов Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Вяцкий Константин Емельянович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.03.1910 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Вдова. Указана 72 лет. От паралича.
Похороны
28.03.1910 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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