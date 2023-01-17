Тиран Александр Францевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиран Юлия Александровна
Мать ребёнка: Тиран Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиран Антонида Александровна
Мать ребёнка: Тиран Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиран Николай Александрович
Мать ребёнка: Тиран Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно