Тиран Александр Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиран Александр Францевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Тиран Франц Иванович

Мать: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиран Юлия Александровна

Мать ребёнка: Тиран Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиран Антонида Александровна

Мать ребёнка: Тиран Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиран Николай Александрович

Мать ребёнка: Тиран Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиран Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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