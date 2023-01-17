Тиран (Демут) Елизавета-Терезия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1781
Дата смерти17.01.1837 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1781
Отец: Демут Филипп-Якоб
Мать: не указана
Бракосочетание
1811
Муж: Тиран Франц Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тиран Юрий Францевич
Отец ребёнка: Тиран Франц Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Межакова Юлия Францевна
Отец ребёнка: Тиран Франц Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тиран Александр Францевич
Отец ребёнка: Тиран Франц Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Лелли Елизавета Францевна
Отец ребёнка: Тиран Франц Иванович
Смерть
17.01.1837 ст.