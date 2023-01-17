Тиран (Демут) Елизавета-Терезия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиран (Демут) Елизавета-Терезия Филипповна

Тиран (Демут) Елизавета-Терезия Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1781

Дата смерти

17.01.1837 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1781

Отец: Демут Филипп-Якоб

Мать: не указана

Бракосочетание
1811

Муж: Тиран Франц Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Тиран Юрий Францевич

Отец ребёнка: Тиран Франц Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Межакова Юлия Францевна

Отец ребёнка: Тиран Франц Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тиран Александр Францевич

Отец ребёнка: Тиран Франц Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Лелли Елизавета Францевна

Отец ребёнка: Тиран Франц Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.01.1837 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close