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Тиран Франц (Франсуа) Иванович

Место рождения

Страсбург

Дата рождения

10.10.1777

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1777

Отец: Тиран Людовик

Мать: Тиран Мария

Место жительства
С 1797 по 1830
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1811

Жена: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1812

Сын: Тиран Юрий Францевич

Мать ребёнка: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Межакова Юлия Францевна

Мать ребёнка: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тиран Александр Францевич

Мать ребёнка: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Лелли Елизавета Францевна

Мать ребёнка: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1845