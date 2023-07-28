Тиран Франц (Франсуа) Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1777
Дата смерти1845
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1777
Отец: Тиран Людовик
Мать: Тиран Мария
Место жительства
С 1797 по 1830
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тиран Юрий Францевич
Мать ребёнка: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Межакова Юлия Францевна
Мать ребёнка: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тиран Александр Францевич
Мать ребёнка: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Лелли Елизавета Францевна
Мать ребёнка: Тиран Елизавета-Терезия Филипповна
Смерть
1845