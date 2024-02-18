Кремлёва (Ивлева) Капитолина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремлёва (Ивлева) Капитолина Павловна

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Место рождения

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ивлев Павел Иванович

Мать: Ивлева (Юрышева) Евдокия (Авдотья) Матвеевна

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
на момент рождения, с. Ручьёво относилось к Колыванской губернии, Томского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремлёв Виктор

Отец ребёнка: Кремлёв -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремлёв Владимир

Отец ребёнка: Кремлёв -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кремлёв -

Смерть
Неизвестно

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