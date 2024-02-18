Кремлёва (Ивлева) Капитолина Павловна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
на момент рождения, с. Ручьёво относилось к Колыванской губернии, Томского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кремлёв Виктор
Отец ребёнка: Кремлёв -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кремлёв Владимир
Отец ребёнка: Кремлёв -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кремлёв -
Смерть
Неизвестно