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Кремлёв -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремлёв Виктор

Мать ребёнка: Кремлёва (Ивлева) Капитолина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремлёв Владимир

Мать ребёнка: Кремлёва (Ивлева) Капитолина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кремлёва (Ивлева) Капитолина Павловна

Смерть
Неизвестно
погиб на войне

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