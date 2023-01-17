Каменева (Брюханова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Бракосочетание
31.01.1826 ст.
Поручители: отец родной жениха мещанин Андрей Иванович Каменев и отец родной невесты Василий Егорович Брюханов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 14 номер 4
Рождение ребёнка
04.08.1831 ст.
Отец ребёнка: Каменев Иван Андреевич
Восприемники: Красноярский мещанин Федор Яковлевич Федоров и Красноярского купеческого сына Федора Ивановича Вакурова дочь девица Дарья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Смерть
Неизвестно