Каменева (Брюханова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменева (Брюханова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Брюханов Василий Егорович

Мать: Брюханова Пелагея Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
31.01.1826 ст.

Муж: Каменев Иван Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: отец родной жениха мещанин Андрей Иванович Каменев и отец родной невесты Василий Егорович Брюханов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 14 номер 4
Рождение ребёнка
04.08.1831 ст.

Сын: Каменев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Каменев Иван Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Федор Яковлевич Федоров и Красноярского купеческого сына Федора Ивановича Вакурова дочь девица Дарья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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