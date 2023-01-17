Брюханова (Агапова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794 ст.
Дата смерти14.05.1814 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794 ст.
Отец: Агапов Андрей Никитич
Мать: Агапова Анна Семеновна
Умерла в возрасте 13 лет в учреждении карантина от свирепствующей заразы. Эпидемия бубонной чумы, от которой вымирали целыми семьями. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 190 н... Показать все
Бракосочетание
19.01.1808 ст.
Жених: Красноярский крестьянин Василий Егорович Брюханов Невеста: казака Андрея Агапова дочь девица Пелагея Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 211 номер 10
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Каменева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Брюханов Василий Егорович
Смерть
14.05.1814 ст.