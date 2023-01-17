Брюханова (Агапова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова (Агапова) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1794 ст.

Дата смерти

14.05.1814 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794 ст.

Отец: Агапов Андрей Никитич

Мать: Агапова Анна Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 13 лет в учреждении карантина от свирепствующей заразы. Эпидемия бубонной чумы, от которой вымирали целыми семьями. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 190 н... Показать все
Бракосочетание
19.01.1808 ст.

Муж: Брюханов Василий Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский крестьянин Василий Егорович Брюханов Невеста: казака Андрея Агапова дочь девица Пелагея Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 211 номер 10
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Каменева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Брюханов Василий Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
14.05.1814 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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