Каменев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1826 ст.
Поручители: отец родной жениха мещанин Андрей Иванович Каменев и отец родной невесты Василий Егорович Брюханов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 14 номер 4
Рождение ребёнка
04.08.1831 ст.
Мать ребёнка: Каменева Наталья Васильевна
Восприемники: Красноярский мещанин Федор Яковлевич Федоров и Красноярского купеческого сына Федора Ивановича Вакурова дочь девица Дарья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Смерть
Неизвестно