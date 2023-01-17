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Каменев Иван Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
31.01.1826 ст.

Жена: Каменева Наталья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: отец родной жениха мещанин Андрей Иванович Каменев и отец родной невесты Василий Егорович Брюханов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 14 номер 4
Рождение ребёнка
04.08.1831 ст.

Сын: Каменев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Каменева Наталья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Федор Яковлевич Федоров и Красноярского купеческого сына Федора Ивановича Вакурова дочь девица Дарья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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