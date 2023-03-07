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Волкова (Сухова) Аксинья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Суховъ Игнатъ

Мать: Сухова Маланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Волковъ Мокей

Отец ребёнка: Волковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Волковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Волковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Волковъ Павелъ

Отец ребёнка: Волковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Алексѣй

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