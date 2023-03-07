Волкова (Сухова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Суховъ Игнатъ
Мать: Сухова Маланья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Волковъ Мокей
Отец ребёнка: Волковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1851
Сын: Волковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Волковъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волковъ Павелъ
Отец ребёнка: Волковъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Алексѣй