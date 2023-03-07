Суховъ Игнатъ
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Суховъ Степанъ
Мать: Сухова Матрена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Волкова Аксинья
Мать ребёнка: Сухова Маланья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акилова Агрофена
Мать ребёнка: Сухова Маланья
Военная служба
1841
Военная служба
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Маланья
Смерть
Неизвестно