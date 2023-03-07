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Суховъ Игнатъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Суховъ Степанъ

Мать: Сухова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Волкова Аксинья

Мать ребёнка: Сухова Маланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акилова Агрофена

Мать ребёнка: Сухова Маланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1841
Военная служба
1841
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Маланья

Смерть
Неизвестно
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