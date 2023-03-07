Сухова (Малова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1779
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Маловъ Алексей
Мать: Малова Прасковья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Суховъ Пионъ
Отец ребёнка: Суховъ Степанъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Суховъ Иванъ
Отец ребёнка: Суховъ Степанъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Суховъ Игнатъ
Отец ребёнка: Суховъ Степанъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Суховъ Кириллъ
Отец ребёнка: Суховъ Степанъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суховъ Степанъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Суховъ Владимиръ
Отец ребёнка: Суховъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суховъ Степанъ