Сухова (Малова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Малова) Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Маловъ Алексей

Мать: Малова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Суховъ Пионъ

Отец ребёнка: Суховъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Суховъ Иванъ

Отец ребёнка: Суховъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Суховъ Игнатъ

Отец ребёнка: Суховъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Суховъ Кириллъ

Отец ребёнка: Суховъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суховъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Суховъ Владимиръ

Отец ребёнка: Суховъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Степанъ

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