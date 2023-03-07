Малова (Тарасова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Тарасова) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Трифанова Карпъ

Мать: Тарасова Наталья Леонтьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Сухова Матрена

Отец ребёнка: Маловъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Маловъ Иванъ

Отец ребёнка: Маловъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Маловъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Маловъ Акимъ

Отец ребёнка: Маловъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Маловъ Максимъ

Отец ребёнка: Маловъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Маловъ Василий

Отец ребёнка: Маловъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маловъ Алексей

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