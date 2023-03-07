Малова (Тарасова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Трифанова Карпъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Сухова Матрена
Отец ребёнка: Маловъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Маловъ Иванъ
Отец ребёнка: Маловъ Алексей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Маловъ Алексей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Маловъ Акимъ
Отец ребёнка: Маловъ Алексей
Рождение ребёнка
1791
Сын: Маловъ Максимъ
Отец ребёнка: Маловъ Алексей
Рождение ребёнка
1795
Сын: Маловъ Василий
Отец ребёнка: Маловъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маловъ Алексей