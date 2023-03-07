Волковъ Алексѣй
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Волковъ Федотъ
Мать: Волкова Матрена
Рождение ребёнка
1846
Сын: Волковъ Мокей
Мать ребёнка: Волкова Аксинья
Рождение ребёнка
1851
Сын: Волковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Волкова Аксинья
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волковъ Павелъ
Мать ребёнка: Волкова Аксинья
Рождение ребёнка
04.12.1869
Сын: Волковъ Николай
Мать ребёнка: Чувашева Волкова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Волкова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Аксинья