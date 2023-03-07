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Волковъ Алексѣй

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Волковъ Федотъ

Мать: Волкова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Волковъ Мокей

Мать ребёнка: Волкова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Волковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Волкова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Волковъ Павелъ

Мать ребёнка: Волкова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1869

Сын: Волковъ Николай

Мать ребёнка: Чувашева Волкова Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Волкова Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Аксинья

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