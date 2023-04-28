Чувашева Волкова (Карманова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Волкова (Карманова) Федосья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кармановъ Иванъ

Мать: Карманова Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Чувашевъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1869

Сын: Волковъ Николай

Отец ребёнка: Волковъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Алексѣй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашевъ Павелъ

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