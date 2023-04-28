Чувашева Волкова (Карманова) Федосья
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кармановъ Иванъ
Мать: Карманова Федосья
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Чувашевъ Павелъ
Рождение ребёнка
04.12.1869
Сын: Волковъ Николай
Отец ребёнка: Волковъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашевъ Павелъ