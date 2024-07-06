Хохломин Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохломин Семен
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1899
Сын: Хохломин Ефим
Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга
Рождение ребёнка
22.09.1900
Дочь: (Хохломина) Евлампия
Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хохломин Леонид
Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга
Рождение ребёнка
28.08.1905
Дочь: (Хохломина) Вера
Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хохломин Александр
Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга
Смерть
Неизвестно