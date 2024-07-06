Хохломин Игнат Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохломин Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохломин Семен

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохломина (Калякина) Ольга

Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Хохломин Ефим

Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1900

Дочь: (Хохломина) Евлампия

Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хохломин Леонид

Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1905

Дочь: (Хохломина) Вера

Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Хохломин Александр

Мать ребёнка: Хохломина (Калякина) Ольга

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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