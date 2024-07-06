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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохломин Игнат

Отец ребёнка: Хохломин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хохломина) Агриппина

Отец ребёнка: Хохломин Семен

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Широкова (Хохломина) Анна

Отец ребёнка: Хохломин Семен

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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