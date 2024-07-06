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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохломин Игнат
Отец ребёнка: Хохломин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хохломина) Агриппина
Отец ребёнка: Хохломин Семен
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Широкова (Хохломина) Анна
Отец ребёнка: Хохломин Семен
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)