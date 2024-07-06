Хохломин Семен 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохломин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Хохломин Пётр

Мать: Хохломина Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохломин Игнат

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хохломина) Агриппина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Широкова (Хохломина) Анна

Мать ребёнка: ?

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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