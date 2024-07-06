Хохломин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Хохломин Пётр
Мать: Хохломина Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохломин Игнат
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хохломина) Агриппина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Широкова (Хохломина) Анна
Мать ребёнка: ?
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно