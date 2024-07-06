Хохломина (Калякина) Ольга 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохломина (Калякина) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Калякин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохломин Игнат

Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Хохломин Ефим

Отец ребёнка: Хохломин Игнат

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1900

Дочь: (Хохломина) Евлампия

Отец ребёнка: Хохломин Игнат

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хохломин Леонид

Отец ребёнка: Хохломин Игнат

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1905

Дочь: (Хохломина) Вера

Отец ребёнка: Хохломин Игнат

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Хохломин Александр

Отец ребёнка: Хохломин Игнат

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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