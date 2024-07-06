Хохломина (Калякина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Калякин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохломин Игнат
Рождение ребёнка
08.10.1899
Сын: Хохломин Ефим
Отец ребёнка: Хохломин Игнат
Рождение ребёнка
22.09.1900
Дочь: (Хохломина) Евлампия
Отец ребёнка: Хохломин Игнат
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хохломин Леонид
Отец ребёнка: Хохломин Игнат
Рождение ребёнка
28.08.1905
Дочь: (Хохломина) Вера
Отец ребёнка: Хохломин Игнат
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хохломин Александр
Отец ребёнка: Хохломин Игнат
Смерть
Неизвестно