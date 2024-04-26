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Луковникова Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1968

Отец: Луковников Александр Иванович

Мать: Луковникова (Светлова) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Владимир

Рождение ребёнка
11.12.1988

Сын: Луковников (Кудинов) Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Кудинов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.06.2004

Сын: Луковников Закхария Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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