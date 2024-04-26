Луковникова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Владимир
Рождение ребёнка
11.12.1988
Сын: Луковников (Кудинов) Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Кудинов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.06.2004
Сын: Луковников Закхария Владимирович
Отец ребёнка: Григорьев Владимир
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область