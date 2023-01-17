Ревякин Трифон Остафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Ревякин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Ревякин Гаврил Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1706