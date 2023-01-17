Ревякин Трифон Остафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякин Трифон Остафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Ревякин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Ревякин Савва Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Ревякин Тихон Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Ревякин Гаврил Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Ревякин Пимен Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1706
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