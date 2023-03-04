Ревякин Гаврил Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякин Гаврил Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Ревякин Трифон Остафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Ревякин Федор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Ревякин Захар Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Ревякин Климент Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Шипелова Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Тюлькина Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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