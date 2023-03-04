Ревякин Гаврил Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Ревякин Трифон Остафьевич
Рождение ребёнка
1702
Рождение ребёнка
1705
Рождение ребёнка
1713
Сын: Ревякин Климент Гаврилович
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Шипелова Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Тюлькина Ирина Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678