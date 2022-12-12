Ревякин Савва Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякин Савва Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1590

Сын: Ревякин Леонид Саввович

Мать ребёнка: Ревякина Феодора Данилова

Рождение
1665

Отец: Ревякин Трифон Остафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Ревякин Трофим Саввович

Мать ребёнка: Ревякина Феодора Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Феодора Данилова

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1734
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