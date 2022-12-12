Ревякин Савва Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1590
Мать ребёнка: Ревякина Феодора Данилова
Рождение
1665
Отец: Ревякин Трифон Остафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Ревякина Феодора Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1734