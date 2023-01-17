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Яковлева Татьяна Николаевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1978

Дочь: Кулинская Диана Раисовна

Отец ребёнка: Нигматуллин Раис Анясович

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.01.1987

Дочь: Александрова Дилара Раисовна

Отец ребёнка: Нигматуллин Раис Анясович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Раис Анясович

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