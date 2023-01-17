Яковлева Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1978
Дочь: Кулинская Диана Раисовна
Отец ребёнка: Нигматуллин Раис Анясович
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.01.1987
Дочь: Александрова Дилара Раисовна
Отец ребёнка: Нигматуллин Раис Анясович
Бракосочетание
Неизвестно