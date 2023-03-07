Нигматуллин Раис Анясович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Раис Анясович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1951

Отец: Нигматуллин Анас Габдуллович

Мать: Нигматуллина Райса Закировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1978

Дочь: Кулинская Диана Раисовна

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Николаевна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.01.1987

Дочь: Александрова Дилара Раисовна

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Татьяна Николаевна

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