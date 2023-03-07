Нигматуллин Раис Анясович
Место рождения
Дата рождения23.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1951
Рождение ребёнка
30.09.1978
Дочь: Кулинская Диана Раисовна
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Николаевна
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.01.1987
Дочь: Александрова Дилара Раисовна
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно