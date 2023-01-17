Ретькин Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения13.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1880
Рождение ребёнка
31.03.1914
Сын: Ряткин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Ряткина Марфа Евсигниева
крестный Иван Михайлович Ряткин (сын) крестная девица Анастасия Константиновна Ряткина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряткина Марфа Евсигниева
Смерть
Неизвестно