Ретькин Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретькин Михаил Константинович

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Место рождения

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

13.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1880

Отец: Ряткин Константин Петрович

Мать: Редькина Анисия Егоровна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1914

Сын: Ряткин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Ряткина Марфа Евсигниева

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
крестный Иван Михайлович Ряткин (сын) крестная девица Анастасия Константиновна Ряткина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряткина Марфа Евсигниева

Смерть
Неизвестно
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