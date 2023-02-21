Ряткина Марфа Евсигниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряткина Марфа Евсигниева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1914

Сын: Ряткин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ретькин Михаил Константинович

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
крестный Иван Михайлович Ряткин (сын) крестная девица Анастасия Константиновна Ряткина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретькин Михаил Константинович

Смерть
Неизвестно
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