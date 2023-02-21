Ряткина Марфа Евсигниева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1914
Сын: Ряткин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ретькин Михаил Константинович
Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
крестный Иван Михайлович Ряткин (сын) крестная девица Анастасия Константиновна Ряткина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно