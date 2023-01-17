Редькина (Запольских) Анисия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1879
Сын: Редькин Степан Константинович
Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович
крестная Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
13.09.1880
Сын: Ретькин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович
Рождение ребёнка
12.03.1883
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1884
Дочь: Евфимия Константиновна
Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович
Рождение ребёнка
11.10.1886
Сын: Редькин Артемий Константинович
Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно