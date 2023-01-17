Редькина (Запольских) Анисия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедькина (Запольских) Анисия Егоровна

Редькина (Запольских) Анисия Егоровна

avatar

Место рождения

Якимово, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Якимово, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1879

Сын: Редькин Степан Константинович

Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
крестная Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
13.09.1880

Сын: Ретькин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1883

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1884

Дочь: Евфимия Константиновна

Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1886

Сын: Редькин Артемий Константинович

Отец ребёнка: Ряткин Константин Петрович

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряткин Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close