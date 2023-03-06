Березовская Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская Татьяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1861

Сын: Березовский Феодор Николаевич

Отец ребёнка: Березовский Николай Григорьевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березовский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Березовский Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березовский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Березовский Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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