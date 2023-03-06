Березовская Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1861
Сын: Березовский Феодор Николаевич
Отец ребёнка: Березовский Николай Григорьевич
Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березовский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Березовский Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березовский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Березовский Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно