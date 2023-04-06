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Березовский Николай Григорьевич

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Место рождения

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Березовский Григорий Григорьевич

Мать: Дарья Константиновна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.02.1861

Сын: Березовский Феодор Николаевич

Мать ребёнка: Березовская Татьяна Тимофеевна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березовский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Березовская Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березовский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Березовская Татьяна Тимофеевна

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