Березовский Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
03.02.1861
Сын: Березовский Феодор Николаевич
Мать ребёнка: Березовская Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березовский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Березовская Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березовский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Березовская Татьяна Тимофеевна