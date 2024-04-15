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Белокур Варвара Трофимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.12.1899 ст.

Дата смерти

24.11.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1899 ст.

Отец: Белокур Трофим Семенович

Мать: Белокур Надежда Платоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZX-F?i=38&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.12.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.11.1901 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: корь
Похороны
25.11.1901 ст.
на кладбище д. Кровной
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