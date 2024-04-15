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Белокур Надежда Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.

Дочь: Белокур Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Белокур Трофим Семенович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZX-F?i=38&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.

Дочь: Юстина Трофимовна

Отец ребёнка: Белокур Трофим Семенович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.08.1909 ст.

Сын: Белокур Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Белокур Трофим Семенович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNF-Z?i=171&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.07.1911 ст.

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Белокур Трофим Семенович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4V-6?i=917&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Трофим Семенович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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