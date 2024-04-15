Белокур Надежда Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.
Дочь: Белокур Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Белокур Трофим Семенович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZX-F?i=38&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.
Дочь: Юстина Трофимовна
Отец ребёнка: Белокур Трофим Семенович
Рождение ребёнка
30.08.1909 ст.
Сын: Белокур Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Белокур Трофим Семенович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNF-Z?i=171&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.07.1911 ст.
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Белокур Трофим Семенович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4V-6?i=917&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно