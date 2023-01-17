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Бахирев Иван Прохорович

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Место рождения

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.10.1904

Дата смерти

04.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904

Отец: Бахирев Прохор Егорович

Мать: Бахирева Татьяна Алексеевна

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Бахирев Игорь Иванович

Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.01.1946

Сын: Бахирев Александр Иванович

Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахирева Елизавета Дмитриевна

Смерть
04.12.1993
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкре кладбище
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