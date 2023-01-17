Бахирев Иван Прохорович
Место рождения
Дата рождения16.10.1904
Дата смерти04.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.01.1946
Сын: Бахирев Александр Иванович
Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1993
Похороны
Неизвестно
Пятницкре кладбище