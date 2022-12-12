Бахирева (Рюмина) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1877
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1877
Отец: Рюмин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1900
Сын: Бахирев Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович
Рождение ребёнка
16.10.1904
Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович
Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельченко Анастасия Прохоровна
Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918