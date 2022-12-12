Бахирева (Рюмина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахирева (Рюмина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Балмышево, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.01.1877

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1877

Отец: Рюмин Алексей

Мать: не указана

Балмышево, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.08.1900

Сын: Бахирев Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович

Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Бахирев Иван Прохорович

Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельченко Анастасия Прохоровна

Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Прохор Егорович

Смерть
1918
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