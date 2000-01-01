Стрельченко (Бахирева) Анастасия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельченко (Бахирева) Анастасия Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахирев Прохор Егорович

Мать: Бахирева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Стрельченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельченко Борис

Отец ребёнка: Стрельченко ?

Смерть
Неизвестно
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