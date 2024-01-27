Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович

Место рождения

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1797

Дата смерти

Около 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Селезнев Selezneyev Siliznoff Аким Антонович

Мать: Селезнева Федосья Семеновна

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1817

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Евдоким Петрович

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1817

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Ефим Петрович

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1821

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Сафон Петрович

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федора Петровна

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1826

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Степан Петрович

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1827

Сын: Селезнев Siliznoff Яков Петрович

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Иван Петрович

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 37 лет живет с женой Прасковьей Дементьевной 38 лет и 10 детьми: Ефим 18, Евдоким 18, Филипп 14, Сафон 12, Степан 9, Яков 7, Иван полу года, Агафья 20, Федора 11 и Вера 17 лет. И жена сына Ефима Пет... Показать все
Смерть
Около 1852
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В Камеральном описании Ново-Саратовки в 1853 году уже нет в живых
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