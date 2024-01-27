Селезнев Selezneyev Siliznoff Петр Акимович
Место рожденияСаратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1797
Дата смертиОколо 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1797
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1817
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Евдоким Петрович
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1817
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Ефим Петрович
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1821
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Филипп Петрович
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Сафон Петрович
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федора Петровна
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1826
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Степан Петрович
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1827
Сын: Селезнев Siliznoff Яков Петрович
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Селезнев Selezneyev Siliznoff Иван Петрович
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 37 лет живет с женой Прасковьей Дементьевной 38 лет и 10 детьми: Ефим 18, Евдоким 18, Филипп 14, Сафон 12, Степан 9, Яков 7, Иван полу года, Агафья 20, Федора 11 и Вера 17 лет. И жена сына Ефима Пет... Показать все
Смерть
Около 1852
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В Камеральном описании Ново-Саратовки в 1853 году уже нет в живых